Kleine Zeitung Club-Mitglieder haben jetzt wieder die Möglichkeit für die Heimspiele der Graz 99ers Karten zu gewinnen!

Infos zum Verein und Spielplan auch unter www.99ers.at

Gewinnspiel

Wir verlosen je 5x2 Karten für die Heimspiele der Graz 99ers im Merkur Eisstadion Graz-Liebenau:

15.09.2023 vs. spusu Vienna Capitals 22.09.2023 vs. HK SZ Olimpija 29.09.2023 vs. HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 08.10.2023 vs. Steinbach Black Wings Linz 15.10.2023 vs. EC KAC 20.10.2023 vs. EC IDM Wärmepumpen VSV 29.10.2023 vs. EC Red Bull Salzburg 01.11.2023 vs. HC Pustertal Wölfe 05.11.2023 vs. HCB Südtirol Alperia 24.11.2023 vs. HC Hydro Fehérvár AV19 28.11.2023 vs. Migross Supermercati Asiago Hockey 08.12.2023 vs. HC Pustertal Wölfe 22.12.2023 vs. EC KAC 28.12.2023 vs. spusu Vienna Capitals 01.01.2024 vs. EC Red Bull Salzburg 06.01.2024 vs. EC IDM Wärmepumpen VSV 12.01.2024 vs. HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 14.01.2024 vs. Steinbach Black Wings Linz 21.01.2024 vs. HK SZ Olimpija 27.01.2024 vs. BEMER Pioneers Vorarlberg 16.02.2024 vs. Migross Supermercati Asiago Hockey 21.02.2024 vs. HCB Südtirol Alperia 23.02.2024 vs. Hydro Fehérvár AV19

Teilnahmeschluss: ca. 14 Tage vor dem jeweiligen Spiel