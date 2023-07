Auf Du & Du mit der modernen Blasmusik

Zwei Tage voller Blasmusik, Party und Konzertgenuss erwarten die Besucher*innen beim „Hier sind wir per Du Festival“ am 8. und 9. September 2023 in Schladming. Am ersten Konzertabend bringen LaBrass-Banda, Folkshilfe und Fättes Blech das WM-Stadion zum Kochen & Tanzen! Fättes Blech start mit Hip-Pop-Brass, nach ihnen spielen Folkshilfe mit Quetschnsynth, Schlagzeug, Gitarre und mehrstimmigem Gesang auf. Zum Höhepunkt am Freitagabend lässt dann die Chiemgauer Blasmusik-Skapunk-Reggae-Tanzpop-Wahnsinnscombo LaBrassBanda den Festivaltanzboden brennen. Der Samstagabend bringt ein Gipfeltreffen von „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Das Original“ sowie Sasˇo Avsenik und seinen Oberkrainern, die nach ihren Solo-Auftritten gemeinsam aufspielen. Davor gibt’s mit Kaiser Musikanten, der Blaskapelle Tauplitz und den Öblarnern Blasmusik satt!

Gewinnspiel

Wir verlosen jeweils 20x2 Tickets für das Festival am 8. und 9. September in Schladming.

Musikgruppen:



Freitag: LaBrassBanda, Folkshilfe, Fättes Blech



Samstag: Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Das Original, Sasˇo Avsenik und seine Oberkrainer, Kaiser Musikanten, Blaskapelle

Tauplitz, Öblarner.

Teilnahmeschluss: 27. August