Eine ganze Woche Glocknerlamm-Genuss

Appetitanregend verspricht der Auftakt zur Glocknerlamm-Genusswoche vom 2. bis 10. September in Heiligenblut zu werden: Am Samstag, dem 2. September, kann man sich abends auf eine Genussreise begeben und bei mehreren Stationen Feines vom Glocknerlamm probieren.



Kulinarisch verwöhnt das Steinbock Café mit einer Vorspeise, das Café-Restaurant Dorfstub’m serviert eine Suppe, der Hauptgang wird im Panoramahotel Lärchenhof kredenzt und das Dessert im Hotel Nationalpark Lodge Grossglockner. Begleitet von musikalischen Klängen können die Gäste beim „schLÄMMERn“ von heimischen Bauern auch jede Menge Wissenswertes über das Glocknerlamm erfahren. Den Höhepunkt der Genusswoche bildet das Glocknerlammfest am 9. und 10. September 2023.

Interesse geweckt?

Infos und Anmeldung zu den Veranstaltungen der Glocknerlamm-Genusswoche sind über das Info- und Buchungscenter Heiligenblut möglich.





Gewinnspiel

2x2 Plätze für das "schLÄMMERn" inkl. Führung zu gewinnen!

Wann: 2. September 2023

Führung durch die Ausstellung "Der König und sein Thron" im Haus der Steinböcke um 16 Uhr. Das "schLÄMMERn" beginnt um 17:30 Uhr und dauert ca. 2 Stunden.

Teilnahmeschluss: 16. August 2023