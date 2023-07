Die lauen Augustnächte bringen auch heuer wieder „Chill Hill“ nach Graz, ins St. Veiter Schlössl. Das Motto dieser Abende lautet: „Wo die Zeit nicht läuft, sondern noch spazieren geht.“

An vier Dienstagen im August sind je eine Band und ein Weingut an dieser herrlichen Location zu Gast und verwöhnen das Publikum mit feinen Weinen und musikalischen Schmankerln. Für Gaumenfreuden sorgt das Aiola im Schloss mit seiner exklusiven Küche. Von Schlechtwetter lässt sich Chill Hill übrigens nicht beeindrucken, die Veranstaltung findet auch bei Regen statt und wird dann einfach in den Innenbereich des Aiolas im Schloss verlegt.

Termine:

Norbert Schneider & Band mit Weingut Hirschmugl am 01.08.2023

Kernöl Salsa Club mit Weingut Falter Ego am 08.08.2023

Tschebberwooky mit Weingut Krispel am 22.08.2023

Ort: Aiola im Schloss St. Veit

Beginn: ab 19.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen jeweils 2x2 Tickets für drei Veranstaltungen im Rahmen des Chill Hill Graz im Aiola im Schloss St. Veit!

Teilnahmeschluss: 25. Juli 2023

Teilnahmeschluss: 1. August 2023

Teilnahmeschluss: 15. August 2023