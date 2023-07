Kälte-Challenges am Mölltaler Gletscher

Bei der WIM HOF Gletscher Challenge erwarten Sie zwei intensive Tage am Mölltaler Gletscher in Kärnten. Das Wochenende auf über 3.000 Meter ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, ein Mindestmaß an Gesundheit ist Voraussetzung. Für Kälte-Erfahrene kann der Mentaltrainings-Aspekt neue Dimensionen eröffnen. Sie erklimmen in Atem-Sessions, die ein wesentlicher Teil der Wim-Hof-Methode sind, Ihren inneren Berg und bereiten sich mental und körperlich für die Kälte-Challenges vor. Highlights sind das Eisbad im Eissee und eine Kältewanderung zum Gletscher. Durch das Wochenende führt Marcus Bernhardt von „Wild auf Leben“, zertifizierter Level 2 Wim-Hof-Trainer.



Interesse geweckt? Es gibt noch freie Plätze!

Anmelden können Sie sich per E-Mail an marketing@moelltalergletscher.at



Mehr Infos erhalten Sie hier oder unter (0676) 88 63 23 10.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2x 1 Platz für die WIM HOF Gletscher Challenge von 25. bis 26. August 2023 inkl. Nächtigung am Mölltaler Gletscher und Vollpension.

Teilnahmeschluss: 9. August 2023