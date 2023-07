Gleichenberger Narren sorgen für Lacher

Ein amüsantes Highlight geht am Mittwoch, 2. August, um 19.30 Uhr am Hauptplatz in Bad Gleichenberg über die Bühne. Denn die Gleichenberger Narren werden vor traumhafter Kulisse ihr "Sommerkabarett 8.0" zum Besten geben. Auch die Tradition, dass Freunde von "Narrisch Guat" eingeladen werden, wird dieses Jahr beibehalten. So wird heuer der Special Guest "Der Fockenbauer" mit auf der Naturbühne sein.

Tickets für die Veranstaltung, die Lacher garantiert, können über die Narrenhotline unter 0664/55 13 385 vorbestellt werden oder sind im Gleichenberger Tourismusbüro sowie an der Abendkasse erhältlich.

Preis pro Karte: 15 Euro. Oder Sie machen es sich einfacher und nehmen an unserem Gewinnspiel teil.

Gewinnspiel

Wir verlosen 25x2 Tickets für für das unterhaltsame Sommercabaret der Gleichenberger Narren am 2. August 2023.

Bei Regen findet diese Openair-Veranstaltung am 3. August statt.

Besonderes Zuckerl: Zusätzlich zu den Tickets für das Sommerkabarett 8.0 erhält jede:r Gewinner:in 2 Tafeln Zotter Schokolade für sich und seine Begleitung.

Teilnahmeschluss: 26. Juli 2023