Fräulein Irmi`s Gespür für „Schöner urlauben in Österreich“

Irmi Berger stammt aus dem schönen Salzburger Land, war viele Jahre in der Pressearbeit tätig und reist gerne. Schreiben war schon immer ihre Leidenschaft und diese hat sie mit ihrem zweiten Hobby vereint: Unterkünfte mit dem gewissen Etwas finden!

Wann immer sie auch nur eine Nacht - privat oder beruflich – auswärts schläft, möchte sie ihr Haupt nicht in einem 08/15 Zimmer betten, sondern sich auf ihre Unterkunft freuen und sich wohlfühlen.

„Ein Zimmer von der Stange kommt für mich nicht in Frage, chic & cosy muss es sein“, so die Salzburgerin, „und dadurch hat es sich im Laufe der Jahre ergeben, dass bei allen Urlauben mit meinem Mann, mit der Familie, Freunden und vor allem auch meinen Mädelsrunden immer ich die Holiday-Checkerin bin.“

So kam im ersten Corona-Winter 2020/21 die Idee, Lieblingsunterkünfte quer durch Österreich in einem Taschenbuch auf hochwertigem Munkenpapier zusammenzustellen. Der zweiter Streich erfolgte 2022 zugleich und auch in ihrem aktuellen und bereits dritten Hotelguide beschreibt die Autorin frisch und fröhlich 60 weitere Hotspots der österreichischen Hospitality



Bestellmöglichkeiten und weitere Infos zu allen drei Bänden finden Sie www.chicandcosy.at





Wir verlosen zehn Exemplare des dritten und neuesten Hotelguide von Irmi Berger. © Irmi Berger

Gewinnspiel

Wir verlosen zehn Bücher des dritten Hotelguides "chic & cosy - Schöner urlauben in Österreich III" von Irmi Berger.

Teilnahmeschluss: 7. August 2023