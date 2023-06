Der Lockruf der „eisernen“ Wege

Klettersteige liegen derzeit absolut im Trend – immer mehr Menschen entdecken das Kraxeln an diesen gut versicherten eisernen Routen für

sich. Wer Tiefblicke aufregend findet und sich gerne in der Vertikalen

bewegt, findet in Klettersteigen eine tolle Herausforderung für Körper und Geist. Diese sind mit Stahlseilen oder Trittstiften gesichert und die

Risiken sind im Vergleich zum Freiklettern überschaubarer.

Für alle, die hoch hinaus möchten, gibt es jetzt bei uns eine Profiklettersteigausrüstung im Wert von 480 Euro, zur Verfügung gestellt von ALPS, zu gewinnen. Dieses hochwertige Klettersteigset beinhaltet: Ein Black Diamond Easy Rider Klettersteigset, einen Black Diamond Helm, einen verstellbaren Klettergurt, eine Stirnlampe und einen Biwaksack.

Gewinnspiel

Teilnahmeschluss: 31. Juli 2023

50% Ermäßigung auf Klettersteigkurs von ALPS

Für alle, die noch an ihren Skills arbeiten wollen oder generell lieber in der Gruppe klettern empfiehlt sich zudem der Klettersteigkurs in Ramsau, der ab Juli mit verschiedenen Terminen startet. Für Club-Mitglieder zum ermäßigten Preis.