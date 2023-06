Lassie kommt ins Kino!

Ob alt oder jung: Lassie liebt jeder! Wer ihr wieder begegnen oder sie

seinen Kindern vorstellen will, hat jetzt die Chance dazu – mit etwas Glück sogar mit gewonnen Karten. Und was wird Lassies großes neues Abenteuer sein? Es sind Sommerferien. Aber dieses Jahr lässt sich Flo (Nico Marischka) nicht auf eine Trennung von Lassie ein: Statt die Ferien auf Gran Canaria mit den Eltern zu verbringen, werden Flo und Lassie von Haushälter Gerhardt (Justus von Dohnányi) zum Hof von Tante Cosima (Katharina Schüttler) in Südtirol gebracht, die dort mit Jack Russell Pippa und ihren Pflegekindern Kleo (Anna Lucia Gualano) und Henri (Pelle Staacken) lebt.

Gerhardt verbringt währenddessen die Zeit im nicht weit entfernten Grand Hotel Sternberg und unterstützt dort – weil er im Urlaub machen völlig ungeübt ist – die Hotelbesitzerin Bianca Sternberg (Annette Frier). Als Flo, Kleo und Henri von vermissten Hunden im Ort erfahren, nehmen sie sich vor, Lassie und Pippa nicht aus den Augen zu verlieren. Doch dann wird bei Tante Cosima eingebrochen und Pippa wird gestohlen! Lassie kommt den Dieben schnell auf die Spur, aber muss sie auf frischer Tat ertappen …

LASSIE – EIN NEUES ABENTEUER ist ein wunderbares Abenteuer für alle großen und kleinen Hundefans!

Gewinnspiel

Wir verlosen 45 x 4 Karten für die Kinopremiere von „LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER“ am 23. Juli 2023 im Cineplexx Graz um 15 Uhr.

Beantworten Sie die Gewinnspielfrage, nehmen Sie am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie 4 von insgesamt 180 Karten für die exklusive Kino-Vorpremiere.

Teilnahmeschluss: 9. Juli 2023