Eintauchen in die Kärntner VolksKultTour

Erstmalig begibt sich die „Kärntner VolksKultTour“, präsentiert von der Kleinen Zeitung, auf Wanderschaft. Nach dem fulminanten Auftakt der diesjährigen „VolksKultTour“ in Heiligenblut am Großglockner und Finkenstein am Faaker See geht es nun weiter nach Wolfsberg, Gurk und Kötschach-Mauthen, wo in festlicher Art und Weise an diesen besonderen Kraftplätzen Kärntens Musikanten, Sänger, Volkstänzer, Mundartdichter und Kunsthandwerker gepaart mit regionaler Kulinarik aufeinandertreffen und die Besucher:innen in die erfrischend bunte Welt der Kärntner Volkskultur entführen.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie im Rahmen der "Kärntner VolksKulTour" eine Heißluftballon-Fahrt mit dem Kelag Heißluftballon.



Teilnahmeschluss: 2. Juli 2023