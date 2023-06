„Willkommen im Dschungel“ heißt es heuer beim Märchensommer Steiermark

Mit dem „Dschungelbuch – neu gebrüllt“ verwandelt Intendantin Nina Blum heuer bereits zum 9. Mal den Hof des Priesterseminars in Graz in ein magisches Märchenland. Mogli und ihre Freunde nehmen ab 27. Juli 2023 (Premiere) Kinder ab 3 Jahren und alle Menschen, die Märchen lieben, mit zu einem aufregenden Abenteuer in die Wildnis des Dschungels. Exklusive Vorpremiere für Leser:innen der Kleinen Zeitung am Mittwoch, 26. Juli.

Von tierischen Freundschaften, großer Gefahr und einer Kraft, die alle Hindernisse überwindet.

Die kleine Mogli ist ein ganz besonderes Dschungelkind. Seit sie ein Baby ist, lebt sie bei den Wölfen und liebt ihre „Wolfsmutter“ Raksha von ganzem Herzen. Gemeinsam mit den Wolfskindern, ihrem Bärenfreund Balu und dem schwarzen Panther Baghira erlebt sie Tag für Tag aufregende Dschungelabenteuer und ist überzeugt, ein kleines Wolfsjunges zu sein. Das Dschungelleben könnte so schön sein – doch dann taucht plötzlich der gefürchtete Tiger Schir Khan, der Mogli schon lange als seine Beute sieht, wieder im Dschungel auf. Aber auch der Affenkönig, der von Mogli in die Kunst des Feuermachens eingeweiht werden möchte, hat es auf das Menschenmädchen abgesehen. Als Mogli eines Tages von den Affen entführt wird, sitzt sie in der Falle. Schir Khan und der Affenkönig kämpfen um das Menschenkind. Doch auf Moglis Beschützer Raksha, Balu und Baghira ist Verlass. Sie setzen alles in Bewegung, um das Mädchen zu retten – und bekommen dabei unerwartete Unterstützung. Schließlich gibt es eine große Überraschung für Mogli, die ihr Leben für immer verändern wird ...

Termin: Mittwoch, 26. Juli 2023

Ort: Hof des Priesterseminars Graz, Bürgergasse 2, 8010 Graz

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Verlost werden 250x2 Karten für den Märchensommer in Graz mit der exklusive Vorpremiere vom „Dschungelbuch – neu gebrüllt“!

Teilnahmeschluss: 19. Juli 2023