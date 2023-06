Auf zu "Get Up" im Cineplexx Leoben

Obwohl Alex (Lena Mantler) und Juli (Lisa Mantler) Zwillinge sind, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Während Alex durchs Abi gefallen ist, hat Juli es mit Bravour bestanden und auch schon klare Zukunftspläne. Doch jetzt liegt erst einmal ein cooler Sommer im Skatepark vor ihnen. Gemeinsam mit der draufgängerischen Ewa (Sinje Irslinger) und dem Skate-Newbie Nia (Jobel Mokonzi) gründen sie die Skate-Crew Get Up. Gemeinsam wollen sie einen Contest gewinnen. Eine Interrail-Reise und neue Boards für alle winken! Die Vorauswahl gewinnen sie, doch jetzt fangen die Probleme erst richtig an: die erste große Liebe, die gemeinsame Vergangenheit der Zwillinge, Zoff in der Crew … und zu allem Überfluss bekommt Nia kurz vor dem Contest auch noch kalte Füße …

Gewinnspiel

Wir verlosen 40x2 Tickets für die Veranstaltung im Cineplexx Leoben am 28. Juni 2023.

Teilnahmeschluss: 22. Juni 2023