Der Mythos geht weiter

Am 9. Juli ist es soweit und der Grossglockner Mountain Run lockt die internationale Berglaufszene an den Fuß des höchsten Berg Österreichs in die malerische Gemeinde Heiligenblut.

Das große Highlight wird natürlich wieder der Lauf von Heiligenblut über 13,3 Kilometer und 1300 Höhenmeter bis auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sein. Neben der unglaublichen Kulisse und dem Pasterzen-Gletscher wird auch wieder der der Zieleinlauf über 522 Stufen alles von den TeilnehmerInnen abverlangen.

Aber Achtung, auch am Samstag wird ein tolles Programm geboten. Der Kleine Zeitung Junior Mountain Run und Bambini Sprint laden die ganze Familie ein vorbeizukommen. Als besonderen Leckerbissen für alle Laufbegeisterten gibt es am Samstag heuer auch erstmals den „King of Heiligenblut“. Ein Elite Rennen, bei dem 4 Runden mit einer länge von 1,5 Kilometern gelaufen werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewinnspiel:

Wir verlosen 5x2 Startplätze für den Großglockner Mountain Run am 09. Juli.

Wann: 06. bis 09. Juli

Wo: Heiligenblut am Großglockner

Teilnahmeschluss: 26. Juni 2023