Auf zum Experimentieren mit Holz

Schäumendes Holz, wo gibt es denn das? Bei den Workshops von proholz erfahren Sie mehr!

Bei der großen Wald-Erlebnisausstellung im CITYPARK können kleine und große Holz:forscherinnen spielerisch erleben, was Bäume für uns Menschen leisten. Denn eines ist klar: Unsere Welt braucht Bäume. Auf welch vielfältige Art und Weise sie von der Wurzel bis zur Baumkrone unseren Lebensraum bereichern, ist jedoch den wenigsten bewusst. Neben Spiel und Spaß an den Kugelbahnen erfahren große und kleine Entdecker:innen viel Neues und ganz Erstaunliches über das Wunder Wald. In den Workshops von proholz tauchen Sie anhand von naturwissenschaftlichen Experimenten in eine Welt rund um schäumende Holzstücke und UV-Licht-Geheimnisse ein.

Mehr Informationen unter: www.citypark.at

Gewinnspiel

Wir verlosen je 15 Plätze für einen Holzforscher:innen Workshop von proholz im Citypark Graz.

Workshop für Kinder (6 bis 12 Jahre):

Termine: 10.7.2023, 11.7.2023, 13.7.2023, 14.7.2023, 15.7.2023

Uhrzeit: 9 bis 11 Uhr

Workshop für Familien (Mindestalter der Kinder 6 Jahre):

Termine: 10.7.2023, 11.7.2023, 13.7.2023, 14.7.2023, 15.7.2023

Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr

Workshop für Erwachsene:

Termin: 14.7.2023

Uhrzeit: 17 bis 19 Uhr

Teilnahmeschluss: 25. Juni 2023