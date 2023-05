Großer Van-Gogh-Malwettbewerb der Kleinen Zeitung

Malen Sie sich den Eintritt zu "Van Gogh – The Immersive Experience" in der Messe Graz. Gestalten Sie eine eigene Interpretation der Bilder "Sternennacht" oder "Caféterrasse am Abend" von Van Gogh – egal ob gemalt, gezeichnet oder digital kreiert. Eine Jury aus der Kulturredaktion der Kleinen Zeitung wählt das beste Werk je Kategorie unter den Einsendungen aus.

Die Gewinner:innen dürfen sich auf je fünf Eintrittskarten für die Multimedia-Ausstellung VAN GOGH und einen Van-Gogh-Goodiebag freuen. Und das Beste: Die Gewinnerbilder werden in der Ausstellung "Van Gogh – The Immersive Experience" live präsentiert und können von Tausenden Gästen bewundert werden!

Welche Kategorien gibt es? Kinder (6–13 Jahre), Jugend (14-18 Jahre), Erwachsene (19+ Jahre)

Wie kann man mitmachen? Einfach ein Foto Ihres Bildes an marketing@kleinezeitung.at senden und in der E-Mail Name, Alter und Telefonnummer ergänzen.

"Van Gogh – The Immersive Experience": Diese Ausstellung ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert. Die Gemälde des Künstlers werden mithilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Van Goghs Genialität in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird. Nähere Informationen finden Sie hier.

Schon gesehen? Club-Mitglieder erhalten im Vorverkauf 30 % Ermäßigung auf Tickets für "Van Gogh – The Immersive Experience", gültig für einen Ausstellungsbesuch von 5. Juni bis 2. Juli. Nähere Informationen zur Ermäßigung finden Sie hier.