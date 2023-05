Ein heißer Konzertsommer 2023...

Josh, die SEER und Alvaro Soler werden die steirischen Konzertbühnen rocken und von Mundartsongs bis zu internationalen Top-Hits für höchsten Musikgenuss und gute Laune im Sommer 2023 sorgen.



Josh, 7.7.2023 in Klöch

Der gebürtige Wiener, Amadeus Gewinner und Romantiker unter den Musikstars unterhält sein Publikum mit eingängigen Melodien mit eine Prise Ironie, Wiener Schmäh und viel, viel Gefühl. Mit „Expresso und Tschianti“, „Von dir ein Tattoo“ und seinem Megahit „Cordula Grün“ hat Josh in den letzten Jahren Hits am laufenden Band produziert. Und seine Fans sind sich einig: „Nach seinen Konzerten hat man einfach ein gutes Gefühl und Josh lässt sein Publikum die Sorgen des Alltags garantiert für einige Zeit vergessen“.

Die SEER, 8.7.2023 in Klöch

Die SEER sind nicht nur Amadeus Gewinner sondern auch Österreichs erfolgreichste Mundartband rund um Mastermind Alfred Jaklitsch. Seit inzwischen über 25 Jahren auf den Konzertbühnen unterwegs hat wohl fast jede:r Bewohner:in dieses Landes irgendwann einmal bei einen der Hits wie „Wilds Wasser, Übern´n Berg oder Aufwind mitgesungen. Tauchen Sie mit den SEER in die Seele der Österreicher ein, und genießen sie einen stimmungsvollen Konzertabend.

Alvaro Soler, 29.7.2023 in Wagna

Alvaro Soler kann man mit Sicherheit als Weltstar bezeichnen. Ausgezeichnet mit Gold und Platin Alben ist er vielen auch als Coach bei „The Voice Kids“ bekannt. Der Deutsch-Spanier, der in Barcelona geboren wurde und pure Lebensfreude vermittelt, reißt mit seinen rhythmischen Songs alle mit, und die Steirer:innen werden bei Sofia, el mismo sol und la cintura mit Sicherheit abrocken.

Mehr Infos finden Sie hier:

www.cook-music.at/tickets/

www.oeticket.at

Gewinnspiel

Wir verlosen je Konzert 50x2 Tickets:

Josh am 7. Juli in Klöch.

Die Seer am 8. Juli in Klöch.

Alvaro Soler am 29. Juli in Wagna.

Teilnahmeschluss: 7. Juni 2023