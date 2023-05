Steiermark Schau in der Tierwelt Herberstein

Die STEIERMARK SCHAU 2023 stellt die Erhaltung der Arten- und Lebensraumvielfalt sowie Maßnahmen gegen den Klimawandel als große Herausforderungen der Gegenwart in ihren Mittelpunkt. Unter dem Titel „Vielfalt des Lebens“ beschäftigt sich die zweite Auflage in einem neuen „Haus der Biodiversität“ und mit Naturschauplätzen in der Tierwelt Herberstein sowie im angrenzenden Naturschutzgebiet Feistritzklamm mit der Faszination, der Bedeutung und der Bedrohung der Biodiversität in der Natur. Die Ausstellung im mobilen Pavillon zeigt junge Kunst und neueste Forschung zu Atmosphären und fragt nach lebensfreundlichen Bedingungen in Zeiten des Klimawandels.





Aktionstag der Kleinen Zeitung am 1. Juli 2023

Die Kleine Zeitung ist Partner der STEIERMARK SCHAU 2023, die vom Universalmuseum Joanneum initiiert wird und in der Tierwelt Herberstein stattfindet.



Beim Aktionstag der Kleinen Zeitung am 1. Juli 2023 wird es eine Familien Rallye für Kinder und Eltern geben. Bei verschiedenen Stationen werden den Besucher:innen auf spielerische Art und Weise Inhalte zum Thema Biodiversität näher gebracht. Durch Abholung der Rallyekarte beim Eingang zur Tierwelt Herberstein nimmt man an der Rallye teil. Wenn der Rallyepass vollständig ist, nimmt man zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.





Gewinnspiel

Wir verlosen 5x4 Tageskarten für die Steiermark Schau in der Tierwelt Herberstein.

Teilnahmeschluss: 20. Juni 2023