Kunst als Erlebnis ab 2. Juni in Graz

Die Ausstellung „Van Gogh – The Immersive Experience“ ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert. Die Gemälde des Künstlers werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Van Goghs Genialität in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird. Erfahren Sie Hochspannendes über die Hintergründe und Entstehungsgeschichten der mitunter berühmtesten Kunstwerke der Welt. Die Ausstellung zeigt nicht nur über 500 Arbeiten Van Goghs, sie erklärt auch das Leben des Künstlers. Ab 2. Juni nur für kurze Zeit in der Messe Graz, Halle A.



Mehr Infos unter: van-gogh-experience.com





Gewinnspiel

Gewinnen Sie eines von 100 Tickets und erleben Sie noch vor Ausstellungsbeginn die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh in einem völlig neu konzipiertem Multimedia-Spektakel.

Wann: 1. Juni 2013, 18 Uhr

Wo: Messe Graz, Halle A, Messeplatz 1, 8010 Graz

Teilnahmeschluss: 29. Mai 2023

Club-Mitglieder erhalten außerdem ein 30% Ticketermäßigung für die Ausstellung "Van Gogh - The Immersive Experience". Zum Angebot!