Bereits seit 2001 verwandelt das springfestival graz die Stadt Graz in ein vibrierendes Zentrum für elektronische Kunst und Musik. Der Berliner Techno-Produzent Fritz Kalkbrenner wird ein „Feiertags- Open Air“ am Schloßberg spielen. Kalkbrenner – er hat mit Paul einen mindestens ebenso bekannten Techno-Produzenten als Bruder – ist bekannt für einen „warmen“ Electro-Sound, der zu Hause genauso gut funktioniert wie in den Clubs. Was seine Fans in Graz angeht, hat Kalkbrenner einiges nachzuholen: Seine letzten Auftritte in Graz sind schon gut zehn Jahre her. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen – und hören – lassen! Im Augartenbad gibt´s für Festivalpassbesitzer Party und freien Eintritt. Gratis Konzerte am Mariahilferplatz: so kommen Kreiml&Samurai neben ihrer ausverkauften Tour zum springfestival!





