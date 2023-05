Italo-Hits von Adriano

Mit seiner frappierenden körperlichen und stimmlichen Ähnlichkeit zum Original ist Adolfo Sebastiani seit 2002 Schlüsselfigur für das Projekt: „Lui e gli Amici del Re“. Seither begeistert das elfköpfige Ensemble in ca. 800 Shows in ganz Europa mit italienischer Lebenslust, Flair und vielen unvergesslichen Hits ein riesiges Publikum. Die Show für Jung und Alt bringt unzählige weltbekannte Melodien und Hits wieder auf die Bühne und sorgt für einen grandiosen Abend, an den sich das Publikum noch lange erinnern wird.



Tickets erhältlich über Ö-Ticket.





Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Karten für "A Tribute to Ariano Celentano" am 15. Juni im Konzerthaus Klagenfurt.

Teilnahmeschluss: 31. Mai 2023