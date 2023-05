Romantik pur: Ein Urlaub, bei dem man Sterne zählen kann

Die “Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle.” am Millstätter See sind besondere Orte, die Wünsche wahr werden lassen. Aufwachen am Wasser, am Berg oder auf einer Waldlichtung: Am Millstätter See machen sechs „Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle.“ unvergessliche Momente erlebbar. Die Rückzugsorte – 15 Quadratmeter große, edle Hütten aus Lärchen- oder Zirbenholz – sind bewusst minimalistisch gehalten und versprechen eine behagliche Zeit zu zweit. Das Smaragdgrün des Millstätter Sees, die Bergwelt, Sonnenuntergänge und den Sternenhimmel holt das große Panoramafenster nach drinnen. Als besonderes Erlebnis wartet ein Gourmetkorb, gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten.



Wer sinnliche Seeberührungen® erleben möchte, kann dies ab 209 Euro für zwei Personen. Ein 2-Nächte-Paket mit einer Nacht im Biwak (inkl. Gourmetkorb und Sekt) und einer Hotelnacht inklusive zweimal Frühstück und einmal Abendessen ist ab 339 Euro für zwei Personen buchbar.



Mehr Infos finden Sie hier: www.biwaks.millstaettersee.com





Gewinnspiel

Wir verlosen fünf Kurzurlaube im Biwak am Millstätter See. Jeder Kurzurlaub inkludiert 1 Nacht inkl. Frühstück und Gourmetkorb für zwei Personen.

Teilnahmeschluss: 1. Juni 2023