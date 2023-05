Musicalthriller der Extraklasse

Die beiden erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautoren Michael Kunze und Sylvester Levay („Elisabeth“, „Mozart!“) haben ein weiteres, großartiges Meisterwerk erschaffen, das weltweit bereits mehr als zwei Millionen Besucher: innen in 12 Ländern und zehn Sprachen in ihren Bann gezogen hat:. Die spektakuläre, auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier basierende Produktion ist nach vielen internationalen Stationen in von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello nun endlich auch wieder in Wien (Raimund Theater) zu erleben. Wegen des großen Erfolges wurde „Rebecca“ sogar bis Jänner 2024 verlängert.



Der weltbekannte Stoff wurde bereits im Jahr 1940 in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für elf Oscars nominiert und ist seit Kurzem in der Neuverfilmung auch auf Netflix zu sehen.





Gewinnspiel

Wir verlosen Karten für das Musical "Rebecca" am Freitag, 16. Juni um 19:30 Uhr im Wiener Raimund Theater.

Teilnahmeschluss: 30. Mai 2023