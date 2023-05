Einmal wieder Ausspannen!

Neben wunderschönen Zimmern und Erlebnis- sowie Sportschwimmbecken bietet das Sporthotel Kapfenberg auch ein traumhaftes Restaurant mit regionalen Schmankerln sowie modern gestaltete Seminarräume für bis zu 50 Personen. Von Juni bis August wird auch der Biergarten wieder betrieben, wo man in schönem Ambiente die Sommerstunden genießen kann. Auch die Saunalandschaft beinhaltet alles, was das Herz begehrt, von finnischen und Mühlrad-Saunen, über Salionarium bis hin zu Eisbrunnen.

Für alle Sportlustigen bietet das Hotel auch optimal abgestimmte Wander- und Radfahrpackages an, beispielsweise über den bekannten Wulfingweg, welcher unter anderem auch am 14.05. bei der Steirischen Roas in Kapfenberg bewandert wird.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Sporthotel Kapfenberg. Darin inkludiert sind:

1 Übernachtung mit Power-Frühstück für 2 Personen im gemütlichen Wohlfühlzimmer und 1 Glas Sekt zur Begrüßung

Teilnahmeschluss: 15.5.2023