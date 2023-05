Eine ganz besondere Nacht…

Am Freitag, dem 2. Juni ist es endlich wieder so weit: Nach dreijähriger Pause öffnen von 18:00 bis 24:00 Uhr wieder rund 100 Kirchen, Klöster und Institutionen in der ganzen Steiermark ihre Türen für interessierte Besucher:innen und zeigen in über 350 Programmpunkten wie abwechslungsreich, überraschend und unerwartet Kirche sein kann. Und das alles bei freiem Eintritt!

Die Lange Nacht der Kirchen hat einiges zu bieten: Verschiedenste Führungen, Entdeckungstouren zu Rad und zu Fuß, coole Programme für Kinder, musikalische Leckerbissen und kulinarische Schmankerln. Aber auch wer Ruhe, Stille und Zeit für Begegnungen und Gespräche sucht, wird in dieser ganz besonderen Nacht fündig werden.





Gewinnspiel

Wir verlosen ein Übernachtungspackage im JUFA Hotel Tieschen – Bio Landerlebnis*** für zwei Personen von 02. bis 04. Juni 2023.

Teilnahmeschluss: 22. Mai 2023