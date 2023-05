Graz mit den Graz Guides erleben

Auch 2023 erwartet Sie wieder ein buntes Programm an exklusiven Themenführungen mit den GrazGuides, von Grätzelspaziergängen bis zu Detailerkundungen einzelner Gebäude, von kulinarischen Kostbarkeiten zu herausragender Baukultur, von historisch Brisantem oder Kuriosem bis zu Zukunftsthemen unserer Stadt. Ob hier zu Hause oder als Gast in Graz - entdecken Sie mit den GrazGuides (hinter scheinbar Bekanntem) das unbekannte Graz. Alles neu an der Mur! Eine Expedition durch Gegenwart und Geschichte der südlichen Mur: Wie die Mur unsere Stadt schuf und schützte, versorgte und verband. Oder mit dem Bus durch die Grazer Zukunft mit der „Graz for Future“ Tour. Auch die Reininghausgründe haben ihre eigene Tour. Vom Bier zum neuen Wohnen im Grünen. Erfahren sie mit uns mehr über den neuen Stadtteil im Westen von Graz. Bei diesem bunten Angebot an spannenden Touren durch Graz ist auch für Sie das Richtige dabei.

Gewinnspiel

5x2 Plätze für „Vom Kraftwerk zum Kraftort – alles neu an der Mur!“ am 1.06. gewinnen

Dauer: ca. 2 Stunden

Start: 18 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden

Start: 17 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden

Start: 16 Uhr

Teilnahmeschluss: 25. Juni