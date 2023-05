Jedermann Reloaded

Der ROMY-Preisträger Philipp Hochmair gibt seine Interpretation in „Jedermann Reloaded“ mit seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ zum Besten. Nach den großen Erfolgen 2021 und 2022 in Grafenegg wird er heuer sein Programm auch erstmals auf der Schlossbergbühne in Graz präsentieren. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Jedermann, der Rockstar

Philipp Hochmair schlüpft bei diesem Stück in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Klassiker zu einem vielstimmigen Monolog. Sein Jedermann ist ein Rockstar. Gemeinsam mit den experimentellen Sounds seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandelt Philipp Hochmair das 100 Jahre alte Mysterienspiel in ein apokalyptisches Sprech-Konzert.





Gewinnspiel

Wir verlosen 3x2 Karten für die Aufführung von "Jedermann Reloaded" auf der Schlossbergbühne Kasematten in Graz!

Wann: 17. Juni 2023 um 20:00 Uhr

Wo: Schlossbergbühne Kasematten, Graz

Teilnahmeschluss: 31. Mai 2023