Schwerpunkt 2023 Inclusivity

Die Welt in der wir leben ist diverser denn je. Diversität funktioniert nur, wenn sie Hand in Hand mit Inklusion geht. An einem inklusiven Poetry Slam nehmen gehörlose und hörende Künstler*innen teil. Einer davon wird der Bühnenkünstler Kai Bosch sein. Der stotternde Wortakrobat engagiert sich für Inklusion und gibt Workshops in den Bereichen Poetry Slam und Kreatives Schreiben.





Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Poetry Slam Event des springfestivals in Graz.

Wann: 9. Juni um 19:30 Uhr

Wo: Heimatsaal des Volkskundemuseums am Paulustor in Graz

Teilnahmeschluss: 21. Mai 2023