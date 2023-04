Liebevoll und kunstvoll gesteckte Narzissenfiguren begeistern die Festgäste

Mit dem Krönungsabend der Hoheiten wird am 1. Juni im Kur- & Congresshaus Bad Aussee das 63. Narzissenfest eröffnet. Die Narzissenkönigin und die beiden Prinzessinnen vertreten ein Jahr lang das Ausseerland Salzkammergut, die Steiermark und Österreich bei wichtigen Terminen und Veranstaltungen. Der Festsonntag am 4. Juni wird an einem Austragungsort – in Bad Aussee – gefeiert. So haben Gäste genügend Zeit, die Narzissenfiguren in ihrem prächtigen weißen Blütenkleid im Stadtzentrum zu besichtigen und zu fotografieren. Ab 9 Uhr gibt es ein vielseitiges Festprogramm mit Musik, Tanz, Darbietungen von internationalen Künstlern des Magischen Rings Austria und kulinarischen Spezialitäten. Die Bekanntgabe der prämierten Figuren um 15 Uhr bildet den krönenden Abschluss des Narzissenfests.



Weitere Informationen zum Narizissenfest finden Sie hier.





Gewinnspiel

Wir verlosen drei Nächte für zwei Personen im JUFA Hotel Bad Aussee (Doppelzimmer) von 1. bis 4. Juni 2023 inkl. 2 Ehrengast Cards sowie 60x4 Eintrittskarten für den Narzissenkorso.

Teilnahmeschluss: 18. Mai 2023