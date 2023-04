Der TAUERN CIRCLE geht in die zweite Runde

Nach einer erfolgreichen Erstaustragung findet am Samstag, den 01.Juli 2023 nun der zweite TAUERN CIRCLE in Schladming statt. Bei einem Trail bzw. Dirtrun über den bekannten Nightracehang, einem Abstecher ins Rohrmoos-Untertal und quer durch die Innenstadt gilt es für die TeilnehmerInnen einen Laufundweg von rund 8 km, 300 hm und 15 spektakulären Challenges zu überwinden. In diesem Jahr sind es 4 Hindernisse mehr als im Vorjahr. Vom Holzscheitel Tragen bis zum Heuhupfen und Kriechen durch einen Stall bleibt den Teilnehmern dabei nichts erspart.





Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Startplätze für den Tauern Circle.

Wann: Samstag, 1. Juli 2023

Beginn des Rennens: 16 Uhr

Ort: Start- und Zielstadion der Planaibahnen Schladming

Teilnahmeschluss: 29. Mai 2023