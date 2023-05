Auf die Stand-Up Paddels, fertig, los!

Bei der 2. Ausgabe des THE LAKE ROCKS SUP Festivals rocken wieder Top-Athleten, Paddel-Amateure und Einsteiger:innen den Faaker See und heuer auch die Villacher Altstadt.

So wie schon letztes Jahr holt der Tourismusverband Villach gemeinsam mit der Stadt Villach und ausgewählten Partnern vom 18. bis zum 21. Mai 2023 die SUP ALPS TROPHY an den Faaker See. Damit wird der heimischen Paddelszene der direkte Vergleich im Wettkampf mit nationalen und internationalen SUP-Profis ermöglicht.

Rund um die Wettkämpfe sorgt ein umfangreiches Info-, Test- und Partyprogramm für ein abwechslungsreiches Festivalwochenende.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Exklusiv für 6 Club-Mitglieder gibt es ein 3-stündiges SUP-Trainigscamp für die ganze Familie, für Ihre Freundesgruppe oder Ihren Verein zu gewinnen. Lernen Sie von den Profis der SUP-Alps Trophy die Grundlagen des SUP-Sports - von der richtigen Paddeltechnik bis zum spektakulären “Beach Start”. Optimales Profi-Material steht vor Ort bereit.

Teilnahmeschluss: 10. Mai 2023