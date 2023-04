Wo picknicken Sie?

Jeder von uns hat seine Lieblingsplätzchen, an denen er sich besonders wohl fühlt und mit denen er/sie Schönes bzw. schöne Erinnerungen verbindet. Das Plätzchen, an dem man mit der eigenen Mama am Muttertag – vielleicht schon seit etlichen Jahren – ein fröhliches Picknick macht, ist so eines. Auf einer Lichtung im Wald, im eigenen Garten, auf einer frühlingshaften Blumenwiese... Wir sind neugierig, welchen Platz Sie für Ihr Muttertagspicknick gewählt haben. Schicken Sie uns ein Foto von diesem Plätzchen und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kulinarischen Picknickkorb für den Muttertag.

Neben kulinarischen Genüssen steckt darin auch ein Frühlingsmagazin der Foodbloggerin cookingCatrin!

In ihrem KÖSTLICH MAGAZIN finden Sie auf über 100 Seiten puren Genuss, Rezeptideen für jeden Anlass sowie Food & Lifestyle Tipps und Ideen. Das Genussmagazin erscheint 2x jährlich und ist in ihrem Online-Shop.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen unserer tollen Picknickkörbe für den Muttertag!

Teilnahmeschluss: 9. Mai 2023