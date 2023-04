Ein Traumurlaub für Apfelliebhaber

Das Familienwirtshaus befindet sich direkt im „Kernhaus“ des Apfeldorfs Puch und ist der perfekte Ausgangspunkt, um den Apfel mit all seinen Sinnen zu genießen. Sie gewinnen eine Nächtigung (für zwei Personen) im Apfelzimmer aus Apfelholz mit einem Apfel-Menü oder einem Picknickkorb gefüllt mit warmen regionalen Spezialitäten für den Genuss unterm Apfelbaum entlang eines Spaziergangs durch die Apfelgärten.

Mit der „Genuss-Card“ erleben Sie mehr als 250 Ausflugsziele kostenlos. Ganz im Sinne von: Verkosten, Staunen und Genießen. Zum Abschied soll Sie ein Apfelstraßen- Genusspaket mit Äpfeln in fester und flüssiger Form zu Hause an Ihren Besuch an der Steirischen Apfelstraße erinnern.

Kontakt und Buchung: 03177-2205 gh@wirtmeissl.com

Gültig nach Verfügbarkeit und Voranmeldung bis Sommer 2024

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Kurzurlaub für zwei Perosnen im Wirtshaus Meißl im Apfeldorf Puch gewinnen!