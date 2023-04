Die WeinWiesn – Das Weinfest Kärntens

Im Frühling wird der Wein auf der Schlosswiese in Moosburg so richtig gefeiert! Vom 19. bis 22. Mai dreht sich in Moosburg alles um den Wein.

Der Weinfrühling auf der WeinWiesn ist einzigartig, denn man lernt kleine Winzer:innen persönlich kennen, kann sich in der idyllischen Umgebung des Schlosses Moosburg gemütlich unterhalten und die edlen Tropfen auch gleich probieren.

Die WeinWiese bietet den kleinen österreichischen Winzer:innen eine Bühne, um ihre bemerkenswerten Weine präsentieren zu können und die ganze Leidenschaft dahinter den Weinliebhaber:innen näherzubringen.

Mehrere Informationen finden Sie hier.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 5x2 Tickets für die WeinWiesn oder eines von acht exklusiven Weinpaketen!

Teilnahmeschluss: 10. Mai 2023