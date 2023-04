Namaste am Wörthersee

Endlich! Das Namaste am See Yoga-Festival findet wieder am Wörthersee statt. Mit Yoga-Weltstars und internationalen TeilnehmerInnen ist das dreitägige Yoga-Festival vom 26. bis 28. Mai 2023 eines der größten in Europa und wartet mit einem Line-Up von Weltklasse vor der Kulisse des türkisblauen Wörthersees auf.

Hunderte Yogis und Yoginis erwarten das Yoga-Festival mit großer Freude und vielen #positivevibes. Das traumhafte Türkis des Wörthersees, die klare, frische Luft, die tiefe, ruhige Atmung und die glasklaren Gedanken bringen Körper, Geist und Seele in Einklang. Der Frühsommer am Wörthersee ist mit seiner Farbenpracht ein Add-on der Superlative. Auf dem Programm stehen magische Yoga-Momente, pures Urlaubsfeeling, herrliches türkisblaues Wasser und - ein sagenhaftes, internationales Line-Up.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 3x2 Karten für das Wörthersee Yoga-Festival 2023!

Teilnahmeschluss: 15. Mai 2023