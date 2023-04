It's showtime

Auch in diesem Jahr ist es Direktor Louis Knie jun. gelungen ein internationales Spitzenprogramm zusammenzustellen, das Groß und Klein begeistern wird. Künstler aus Österreich, der Schweiz, Italien, Chile, Tschechien, Ungarn, Spanien und der Ukraine, die alle erstmals im Circus Louis Knie zu erleben sind, werden ihr Bestes geben. Neben den hochkarätigen artistischen Darbietungen dürfen in einem klassischen Circus natürlich auch die Tiere nicht fehlen. Edle Pferde, Esel und Hunde zählen zu unseren tierischen Stars im Circusrund. Tauchen Sie ein in unsere bunte Circuswelt und lassen Sie sich von unserem Weltstadtprogramm verzaubern - it´s Showtime!

Wo: Schwarzl Freizeitzentrum, Graz

Einblick in das Programm: Hier klicken!

Die Ermäßigung erhalten Sie unter Eingabe des Rabattcodes kleinezeitung30 auf shop.louisknie.com.