Soundflix: Super Power

In der Film-Musik-Show mit Hollywoods größten Soundtracks suchen Dirigentin Mei-Ann Chen und das Soundflix Jugendorchester nach der Superpower. Diese setzt der junge amerikanische Komponist Viet Coung mit "re(new)al" in Töne. Dabei lässt er Wassergläser klingen und musikalisch die Sonne strahlen. Am 27. April gibt’s die österreichische Erstaufführung dieses Stückes in der Helmut List Halle in Graz.

Karten und Info:

Styriarte Kartenbüro, Sackstraße 17, Graz

Tel.: (0316)825000

styriarte.com

Gewinnspiel

Wir verlosen 3x2 Tickets für das Konzert "Soundflix: Super Power"

Wann: 27. April 2023, 19 Uhr

Wo: Helmut List Halle Graz

Teilnahmeschluss: 20. April 2023