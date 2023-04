In Graz gibt Design wieder den Ton an

Vom 6. Mai bis 4. Juni findet der Designmonat in Graz statt, organisiert und veranstaltet von der Creative Industries Styria. Unter dem Fokusthema Revolution dreht sich in der UNESCO City of Design alles um intelligente Methoden, um neue Wege und Lösungen für komplexe Fragestellungen zu finden.



Einen ganzen Monat lang rückt ein vielfältiges Programm an Ausstellungen, Vorträgen, Präsentationen, Führungen und vielem mehr den Wert und die Bedeutung von Design in den Mittelpunkt. Zudem geben 30 Shops Designerinnen und Designern eine Plattform, indem sie außergewöhnliche Produkte, einzigartige Kollektionen, herausragende Kreationen und jede Menge Informationen über Nutzen und den Mehrwert von Design präsentieren.



Der Auftakt zum „Design in the City“-Programm findet am 6. Mai um 11 Uhr mit dem Designers’ Breakfast in der Weinbar-Klapotetz statt. Nach dem Frühstück wartet die erste Guided Tour mit den GrazGuides durch die Innenstadt. Dafür können Sie exklusive Plätze gewinnen!





Gewinnspiel

Wir verlosen 2x2 Plätze für das exklusive Designers’ Breakfast am Samstag, 6. Mai, um 11 Uhr in der Weinbar Klapotetz inkusive Teilnahme an der ersten Guided Tour der GrazGuides um 12.30 Uhr durch die Grazer Innenstadt.

Teilnahmeschluss: 25. April 2023