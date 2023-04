Passen Sie immer gut auf Ihren Hut auf!

In Nino Rotas spritzig-frecher Opernkomödie dreht sich alles ums Heiraten, den schönsten Tag im Leben und Hindernisse, die man oft nicht ahnen kann:

Ausgerechnet auf dem Weg zu seiner Hochzeit frisst das Pferd von Monsieur Fadinard den ominösen Florentiner Hut einer Dame, die sich gerade mit ihrem Liebhaber in einem Gebüsch vergnügt. Ohne den Hut traut sich die Dame nicht zurück zu ihrem Mann, und so muss Fadinard einen neuen Florentiner Hut besorgen, doch alle Strohhüte sind ausverkauft! Es beginnt eine abenteuerliche Suche, die Fadinard – die Hochzeitsgesellschaft im Schlepptau – durch halb Paris führt, am Hutladen vorbei bis hin zum Salon der Baronin de Champigny, die gerade die High Society zu einem Konzert mit einem berühmten italienischen Geiger aus Florenz in ihrem Haus versammelt, und Fadinard – immer noch mit Hochzeitsgesellschaft im Schlepptau – mit diesem verwechselt.

Nun sind die Irrungen und Wirrungen schon fast auf dem Höhepunkt angelangt, doch es kommt alles noch viel bunter und verrückter, und was ist eigentlich mit Fadinards Braut Elena?

Der Komponist Nino Rota, der heute vor allem durch seine Filmmusik („La strada“, „La dolce vita“, „Casanova“, „Der Leopard“ oder „Der Pate“) bekannt ist, war ein Magier der Musik voller Leidenschaft und Hingabe: Er ist inspiriert von Bellini, Rossini, Offenbach, Puccini, von Johann und Richard Strauss, er zitiert lässig seine eigene Filmmusik und schafft so ein Klangerlebnis der ganz eigenen Art, von dem der Musikkritiker Ulrich Schreiber nur schwärmen konnte: „Ein Meisterwerk!“. Regisseur Bernd Mottl und sein Team, die an der Oper Graz bereits „Der Opernball“ und „Die Reise nach Reims“ auf die Bühne zauberten, setzen diese humorvolle, temporeiche Oper der Überraschungen in Raum und Szene.

Musikalische Leitung : Daniele Squeo

: Daniele Squeo Inszenierung : Bernd Mottl

: Bernd Mottl Bühne & Licht : Friedrich Eggert

: Friedrich Eggert Kostüme : Alfred Mayerhofer

: Alfred Mayerhofer Mit : Piotr Buszewski, Tetiana Miyus, Daeho Kim, Anna Brull, Ivan Oreščanin, Andżelika Wiśniewska, Dariusz Perczak, Martin Fournier

: Piotr Buszewski, Tetiana Miyus, Daeho Kim, Anna Brull, Ivan Oreščanin, Andżelika Wiśniewska, Dariusz Perczak, Martin Fournier Chor der Oper Graz, Grazer Philharmoniker

Gewinnspiel

Wir verlosen 500x2 Karten für die exklusive Vorpremiere von „Der Florentiner Hut“ in der Oper Graz.

Wann: 11. Mai 2023 um 19.30 Uhr

Wo: Oper Graz



Teilnahmeschluss: 27. April 2023