Nach Lieblingsstücken stöbern fernab der Massenproduktion.

Der Kunst- und Designmarkt ist wieder in Graz zu Gast und lädt zum Entdecken, Stöbern und Genießen ein. Rund 150 Aussteller:innen präsentieren neue Designs, einzigartige Produkte und faire Erzeugnisse. Vertreten sind junge, kreative und innovative Unternehmen aus ganz Österreich und Deutschland. Die Vielfalt an modernen, ausgefallenen und handgemachten Produkten ist riesig: von Kleidung, Taschen, Keramik, Holzprodukten, Möbeln, Lampen, Papeterie, Schmuck, Kosmetik bis hin zu Malerei und Fotografie ist Alles dabei. Für den Kunst- und Designmarkt steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Mit einem Kauf unterstützen Sie junge Labels, Künstler:innen und Designer:innen, die großen Wert auf gute Materialauswahl, Qualität und Langlebigkeit legen. Viele Designer:innen nutzten hochwertige Restmaterialien und schonen so Ressourcen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 40x2 Tickets für den Kunst- und Designmarkt in der Seifenfabrik Graz.

Wann: 22. und 23. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wo: Seifenfabrik Graz, Angergasse 43, 8010 Graz

Teilnahmeschluss: 19. April 2023