Neue Show der Meisterbuben

„Der Meister und die Buben“ geben mit ihrer Live-Show „Besser denn YEAH!“ ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

Der größte gemeinsame Nenner war, ist und bleibt die Freude an der gemeinsamen Kreativität. Benji Hassler, Uwe Hölzl, Horst Klimstein und Alex Meister, alle bekannt aus der Formation „SOLOzu-VIERT“, können es nicht lassen. Sie haben die Pause genutzt, um frischen Wind in ihre neuen Kompositionen zu bringen. Sie halten nichts von Schubladen und können auch in keine gedrängt werden. Von Rock-, Pop und Folkelementen bis zum Reggae schrecken sie vor nichts zurück, um ihrer Freude an der Musik Ausdruck zu verleihen.



