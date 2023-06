Hier bleibt nichts unter Verschluss

Verschließen Sie sich nicht länger! Geben Sie der Schell Collection die Chance, Sie zu begeistern.

Jeder von uns benutzt ihn, wir alle beachten ihn kaum, doch ohne diesen Gegenstand kommt man oft nicht weit: der Schlüssel. Auch in der Sprache trifft man auf ihn: Denken Sie an die Schlüsselkompetenz als Schlüsselfigur. An den Duft der Schlüsselblume oder den Notenschlüssel, der Melodien zum Klingen bringt. Seit über 55 Jahren beschäftigen sich die Sammler Hanns und Christof Schell mit allem, was man auf- und zusperren kann. Mittlerweile befinden sich über 13.00 Exponate in den drei Stockwerken des Privatmuseums der Familie Schell. Spannende und amüsante Geschichten sowie interessante historische Hintergründe zu den Objekten warten auf Sie. Jeder findet hier garantiert sein Lieblingsstück! Die Ausstellung zeigt Kästchen und Truhen, Türen und Beschläge, Schlösser und Schlüssel von der Antike bis zum 20. Jahrhundert.



Schell Collection

Wienerstraße 10

8020 Graz





Gewinnspiel

Wir verlosen je 12x2 Plätze für eine exklusive Führung durch die Schell Collection "Das Museum für Ihr Schlüsselerlebnis".

Termine:

Freitag, 23. Juni 2023, 15 Uhr (Teilnahmeschluss 14. Juni)

