Top Hits – Top Stimmung

Wir haben das perfekte Konzert für all jene, die den Sommer nicht mehr erwarten können. Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren gastiert INSIEME mit „La Notte Italiana – Italo Pop Non Stop“ am 31. Mai 2023 heuer auch in den Kasematten Graz. Italienische Musik, die Vorfreude auf laue Sommernächte, Tage am Strand – das neue Programm wartet Hit auf Hit und macht garantiert Lust auf den nächsten Italienurlaub.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 5x2 Tickets und 3x2 VIP-Tickets für „La Notte Italiana“ auf den Schlossberg Kasematten gewinnen!

Wann: 31.05.2023

Wo: Kasematten Graz

Teilnahmeschluss: 14. Mai 2023