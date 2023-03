Frühlingserwachen im Tal der Geschichte(n)

Eifrig wird das Museumstal für das Frühjahr und seine Besucher:innen herausgeputzt und am Wegesrand grüßen auch schon die ersten Leberblümchen als Frühlingsboten. Die historischen Bauten wurden über den Winter gepflegt und zeigen nun wieder ihre authentischen Bilder der entschwundenen Zeit aus 6 Jahrhunderten. Die Wege und Zäune, die Rast- und Spielplätze sind gerichtet und das Gasthaus „Zum Göller“ hat sich für seine Gäste kulinarisch vorbereitet. Ein umfangreiches Jahresprogramm (siehe www.freilichtmuseum.at) lädt auch heuer wieder zu einem tiefen Einblick in das nachhaltige Leben unserer Vorfahren. Führungen, offene Vermittlungsangebote, Handwerk zum Mitmachen, Veranstaltungen und Kurse ermöglichen unterhaltsam das Erkunden des alten Wissens für unsere Zeit. Zum Saisonstart erwartet traditionell am „schmerzhaften Freitag“, dem 31.03, von 5 bis 8 Uhr morgens, das österliche Palmbuschenbinden im Rauchstubenhaus „Großschrotter“ auf alle jene, die neben dem Binden auch einmal den Sonnenaufgang im Tal erleben und sich bei Sterz und Suppe für den Tag stärken möchten.

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

Universalmuseum Joanneum GmbH

Enzenbach 32

8114 Stübing

03124 53700

freilichtmuseum@museum-joanneum.at

www.freilichtmuseum.at

31.03.-31.10., täglich, 9-18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)





Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Jahreskarten für das Freilichtmuseum Stübing.

Teilnahmeschluss: 2. April 2023