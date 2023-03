Das Programm der Diagonale’23 ist online! Es versteht sich als Einladung zu einer Reise in die Wunderwelt Kino: von den Archiven des NHM in Wien bis in die Häuserschluchten von NYC, vom Jedermann über Vera Gemma weiter ins Matriarchat. Der Wettbewerb der Diagonale tanzt sich durch Kino, Pop- und Clubkultur und regt zum Diskutieren, Sinnieren und Schwelgen an – bei den Talks und Rahmenveranstaltungen oder nach einem langen Kinotag in der Diagonale-Bar und im Club Diagonale im p.p.c.

Seien Sie bei zwei genialen Filmen mit dabei!

LUDWIG WÜST: ABC am 24.3. um 15:30 im KIZRoyal Kino 2

RAMMBOCK + RICHTUNG ZUKUNFT DURCH DIE NACHT am 25.3. um 23:00 im Schubertkino 1

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Verlost werden jeweils 5x2 Karten für LUDWIG WÜST oder RAMMBOCK + RICHTUNG ZUKUNFT DURCH DIE NACHT bei der Diagonale in Graz!

Teilnahmeschluss: 20. März 2023