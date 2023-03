Liebe auf den ersten Check-In

Das KOWALD Loipersdorf bietet cooles Hoteldesign und charmante Atmosphäre, direkt an die Therme Loipersdorf und das Schaffelbad – dem Premiumbereich der Therme – angebunden. Die stylischen Zimmer und Suiten mit hoher Wohnqualität sind ideal zum Kuscheln und Träumen. Frische Kulinarik mit einer Prise Raffinesse kann man im Restaurant Gusto genießen – mit elegantem Service und zahlreichen lauschigen Plätzchen für viel Privatsphäre. Eis, Snacks und Cocktails gibt es im lässigen Ambiente in Kowald´s Bistro, dem perfekten Ort zum Après Thermen, zum Nachglühen nach dampfenden Aufgüssen und ein Ort, an dem man den Tag perfekt ausklingen lassen kann.



KOWALD Loipersdorf****

An der Therme 215

8282 Bad Loipersdorf



T: 03382 8282

M: info@kowald.com

W: www.kowald.com





Gewinnspiel

Wir verlosen 20 Kurzurlaube für jeweils zwei Personen im Hotel Kowald in Loipersdorf (eine Nacht inkl. Halbpension mit Thermen- und Schaffelbadeintritt)



Einlösbar nur von 7. bis 11. Mai oder von 21. bis 25. Mai 2023

Teilnahmeschluss: 4. April 2023