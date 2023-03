Der prominente Psychiater und Gutachter Reinhard Haller unternimmt in diesem Buch eine humorvolle Reise zu einigen Verrücktheiten unseres Lebens, die neue Erfahrungswelten öffnen. Was zeichnet genial Verrückte aus? Dass sie vielfältig verrückt und verrückt vielfältig sind? Mit Witz und Sachwissen erklärt er, warum wir die Aufforderung von Elon Musk an Putin, mit ihm „Mann gegen Mann“ um die Ukraine zu kämpfen, reflexhaft als verrückt abtun. Und uns in dieser Diagnose bestätigt fühlen, wenn Musk sagt: „Dachtet ihr wirklich, ich wäre ein gechillter, normaler Kerl?“

Wie viele aber sind nicht verrückt, aber entrückt, was sie wie Wladimir Putin verrückt gefährlich macht? Es gibt, schreibt Haller, der Gutachter in den Fällen des Sexualmörders Jack Unterweger und des Briefbombenattentäters Franz Fuchs gewesen ist, kaum etwas Verrückteres, als über das Verrückte nachzudenken.

Sein Rat an seine Leserinnen und Leser: Trauen Sie sich, verrückt zu sein, aber lassen Sie sich auch in unserer schwierigen Zeit nicht verrückt machen.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie hier.

Gewinnspiel

Wir verlosen vier Bücher "Verrücktheiten - Warum wir verrückt sein können, ohne verrückt zu werden" von Reinhard Haller.

Teilnahmeschluss: 2. Mai 2023