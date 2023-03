Keine Sorgen beim Entsorgen

Umbau, Entrümpelung oder Gartenneugestaltung und schon ist die Mülltonne ist hoffnungslos überfordert?

Baustellenabfälle nachhaltig zu entsorgen, war noch nie so einfach wie heute. Mit der digitalen Lösung von wastebox.at werden Baustellenabfälle klimaneutral abgeholt und anschließend recycelt. So ein Haus(um)bau, der geht ans Limit. Und schon bei einer Renovierung oder Entrümpelung hat man alle Hände voll zu tun. Wie man dann auch noch die ständig wachsenden Abfallberge bezwingen kann, darüber will man noch gar nicht nachdenken. Mit der hauseigenen Mülltonne geht sich das jedenfalls nie aus Wer Zeit gewinnen möchte, überlässt das ordnungsgemäße Trennen den Profis von wastebox.at

Gewinnspiel

Wir verlosen 10x 500-Euro-Wertgutscheine für die Produkte von wastebox.at. Die Gutscheine sind zwei Jahre lang gültig.

Teilnahmeschluss: 5. April 2023