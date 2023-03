Die Miele Spezialisten seit 30 Jahren

Verlässlichkeit und höchste Qualität mit einem kompetenten freundlichen Team: dafür steht das Miele Center Fasching beim Hauptbahnhof in Graz. Das Unternehmen besteht seit 30 Jahren und wird ebenso lange von der Familie Fasching geführt.



Christine und Stefan Fasching legen auch großen Wert auf persönliche Beratung, exklusiven Lieferservice sowie qualitativ hochwertigen und verlässlichen Reparaturservice mit Werkstatt im Haus. Mit der größten

Ausstellung an Miele Geräten und neuer Showküche für Kocherlebnisse werden die Kunden in der Keplerstraße 105 zudem rundum bestens verwöhnt. Zudem sind die Miele-Produkte des Grazer Traditionsbetriebes

auch im Online-Shop erhältlich.



Miele Center Fasching

Keplerstraße 105, beim Hauptbahnhof

8020 Graz



Telefon: (0316) 774 240

office@mielecenter-fasching.at

www.mielecenter-fasching.at





Gewinnspiel

Das Miele Center Fasching verlost unter Kleine Zeitung Club Mitgliedern fünf Miele Stand-Dampfgarer DG 6001 in der Farbe Obsidianschwarz im Wert von je 949 Euro.

Teilnahmeschluss: 4. April 2023