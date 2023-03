Österreichischer Vorlesetag

Am 23. März ist es so weit: Ganz Österreich liest vor! Privat oder öffentlich, Lustiges oder Besinnliches, in einer Bahnhofhalle oder im Wohnzimmer – lesen kann man überall, vorlesen auch.

Hierzu verlosen wir wieder 10 exklusive Vorlesebücher. Heuer erstmals dabei: 3 Aufsätze von Schüler:innen aus der 8. Schulstufe, unter anderem von Lena Lampl mit der Kurzgeschichte „Jugendliche im Jahr 2022“. Sie gibt uns darin einen tiefen Einblick in die Freuden und Sorgen eines Teenagerlebens im so anstrengenden Jahr 2022

Darüber hinaus werden darin Kurzgeschichten von jungen Autor:innen aus dem Verlag Buchschmiede veröffentlicht. Ebenso sind Kurzgeschichten von klassischen Literat:innen publiziert, wie Leo Tolstoi, Marie von Ebner-Eschenbach, Joseph von Eichendorf, u.v.m.

Selbstverständlich sind auch Kindergeschichten dabei, z.B. von Mira Lobe und Richard Dehmel.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 10 Vorlesebücher mit Kurzgeschichten im Rahmen des österreichischen Vorlesetag!

Teilnahmeschluss: 23. März 2023