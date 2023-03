Musikfrühling im Greith Haus

Der Konzertfrühling im Greith Haus in St. Ulrich in

Greith steht vor der Tür und lockt auch heuer wieder mit herausragenden Darbietungen. Am 11. März steht ab 19.30 Uhr „DANÇAS OCULTAS“ auf der Bühne, gefolgt von „Marc Ribot & The Jazz Bins“ am 23. April. Ribot ist einer der ganz Großen, der Jahr für Jahr mit neuen Projekten und neuen Musikern an seiner Seite aufwartet. Weitere musikalische Ausflüge an die Ufern des Mittelmeers gibt es mit „Música Ibérica“ und „A Sud di Bella Ciao“.

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 5x2 Karten für “DANÇAS OCULTAS“ im Greith Haus gewinnen!

Teilnahmeschluss: 16. März 2023